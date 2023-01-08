الناطق باسم السوداني يحذر المواطنين من شراء اراضي منطقة ببغداد: غير قانونية

شفق نيوز/ حذر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله، يوم الأحد، المواطنين من شراء اراضي منطقة ببغداد لكونها "غير قانونية".

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نهيب بالمواطنين عدم شراء الاراضي على جانبي الطريق السريع الجديد الرابط بين سريع محمد القاسم ( الدورة) ومنطقة اليوسفية لكونها غير قانونية".

وأضاف، "ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين ومنتحلي صفة الملكية الذين يحاولون خداع الموطنين وابتزازهم".