الناطق العسكري باسم الكاظمي يعلن اعتقال مجموعة من الإرهابيين في محافظات بينها اربيل

شفق نيوز/ افاد اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يوم الثلاثاء، بالقاء القبض على عناصر ينتمون الى تنظيم داعش في محافظات بينها اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال عبدالله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ سلسلة من الواجبات الناجحة التي ابتدأت في مُحافظة بغداد وأُختُتمت في مُحافظة أربيل بإقليم كوردستان العراق.

وأضاف أن الجهاز القى القبض على إرهابيين أثنين من عناصر داعش في إحدى أحياء العاصمة بغداد، كما القى القبض على إرهابي آخر في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار .

في غضون ذلك نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب واجبين في مُحافظتي نينوى و صلاح الدين أسفرا عن إلقاء القبض على عُنصرين من عناصر داعش، وفقا للبيان.

وتابع بالقول إنه وبالتنسيق مع المديرية العامة لمُكافحة الإرهاب في أربيل ألقى جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على إرهابي هارب من قبضة العدالة .