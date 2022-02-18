الناطق العسكري باسم الكاظمي يعلن اعتقال خمسة ارهابيين في محافظات بينها اربيل

شفق نيوز/ أفاد اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم الجمعة بإلقاء على خمسة مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في كل من محافظة بغداد وصلاح الدين ونينوى واربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال عبدالله في بيان اليوم إن جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على ( ٥ ) إرهابيين في مناطق مختلفة.

وأضاف أن عناصر العمليات الخاصة باشروا بعمليتهم الثانية في شمال مُحافظة بغداد - الطارمية والتي أُلقي القبض فيها على إرهابي ينتمي لعصابات داعـش

وأضاف أن العملية الثانية نُفذت في قضاءي الشرقاط والحضر بمُحافظتي صلاح الدين ونينوى والتي القي القبض فيهما على عنصرين من داعش حيث جاءت أحدى العمليات بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني العراقي .

وختامًا ألقى جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على إرهابيين أثنين بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في أربيل، وفق لعبدالله.