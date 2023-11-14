الناطق العسكري باسم السوداني يعلن مقتل 3 عناصر من داعش باشتباكات كركوك

شفق نيوز/ أعلن اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة عناصر من داعش في الاشتباكات مع جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك.

وقال اللواء عبدالله في بيان اليوم، إن عملية نوعية امتازت بالمهنية العالية نُفِّذت في وادي زغيتون ضمن محافظة كركوك، أسفرت عن قتل 3 إرهابيين، من بينها ما يسمى أمر قاطع الرياض واخر اقتصادي هذا القاطع في داعش.

وأوضح أن هذه العملية جاءت بإسناد من طيران الجيش الذي أجهز على الإرهابي الأول، اما المجرم الثاني كان يرتدي حزاما ناسفا، وبعد محاصرته فجر نفسه بعد الاشتباك معه، فيما تمت محاصرة الإرهابي الثالث في إحدى المنازل المهجورة وكان يحمل مجموعة من القنابل اليدوية، حيث تم الاشتباك معه أيضا وقتله.

وكان مصدر أمني قد أبلغ في وقت مبكر من صباح اليوم وكالة شفق نيوز، بأن جهاز مكافحة الارهاب تمكن من قتل عنصرين من التنظيم المتشدد كحصيلة أولية خلال اشتباكات دارت رحاها في كركوك.