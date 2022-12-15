الناطق العسكري باسم السوداني: لا حقيقة لخبر اختفاء صحفي أمريكي

شفق نيوز/ نفى اللواء قوات خاصة يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أنباء اختفاء صحفي أمريكي في العراق.

وقال رسول في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن (اختفاء مواطن أمريكي في وسط أو جنوب العراق بظروف غامضة، يعمل صحفيّاً) نؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولا أساس له، كما ندعو وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية حصراً.