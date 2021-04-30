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شابة تطلق النار على نفسها بذي قار والعثور على جثة في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-04-30T19:17:30+0000
شابة تطلق النار على نفسها بذي قار والعثور على جثة في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل حالة انتحار لإمرأة شمال شرقي مدينة الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "امرأة تبلغ من العمر 25 عاما أقدمت على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزلها في قضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما صادرت السلاح واعتقال الزوج لوجود شبهة جنائية بالحادث، كون إصابة حالة الانتحار كانت في منطقة البطن".

وفي كركوك؛ ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز؛ انه تم العثور على جثة في أحد الوديان بالقرب من سد خاصة على طريق قرية شورجة.

وأضاف أن الجثة تعود للمجني عليه ويدعى (نظام عمر فتاح) تولد 1961 يعمل كاسبا يسكن كركوك حي المنصور، وتبدو عليه آثار خنق بواسطة حبل.

ولفت إلى أنه تم تنظيم تقرير من قبل مديرية الأدلة الجنائية ونقل الجثة إلى شعبة الطب العدلي في كركوك.

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