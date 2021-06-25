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الناصرية.. حريق يلتهم مجمعاً تجارياً وأطفال يعلقون في مصعد

Category: أمـن

Date: 2021-06-25T19:20:15+0000
الناصرية.. حريق يلتهم مجمعاً تجارياً وأطفال يعلقون في مصعد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باندلاع حريق في مجمع تجاري فيما علق أطفال داخل مصعد، يوم الجمعة، في حادثين منفصلين بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا ضخما نشب في (تاج مول) التجاري وسط الناصرية وانتقل إلى أبنية مجاورة".

وأشار إلى أن "سبب الحريق يعود إلى مولدة كهربائية تابعة للمول التجاري"، مبينا أن "الحريق التهم المول وتسبب باحتراق جزء من مكتب التحقيق القضائي وفرع إسالة الماء بالمنطقة".

وأضاف المصدر أن "حجم الأضرار الناجمة عن الحريق كبير جداً".

وفي تطور منفصل، قال المصدر إن "5 أشخاص بينهم أطفال علقوا داخل مصعد في الطابق الثالث لإحدى البنايات التجارية وسط مدينة الناصرية بسبب تعطله".

وأضاف أن "هؤلاء الأشخاص أغمي عليهم نتيجة ضيق المكان وحرارة الجو العالية ولبقائهم عالقين لفترة طويلة داخل المصعد".

وأشار المصدر إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخراجهم ونقلهم إلى المستشفى.

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