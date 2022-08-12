الناصرية.. اشتباك مسلح بين الأمن وعصابة ابتزاز يقودها دكتور جامعي ينتهي باعتقاله

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باندلاع اشتباك مسلح بين القوات الأمنية وعصابة ابتزاز يقودها "دكتور جامعي" في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني اشتبكت مع عصابة ابتزاز يقودها دكتور جامعي وسط مدينة الناصرية، حاولت ابتزاز مدير بلدية الناصرية بشأن توزيع قطع اراضي مميزة".

وأضاف ان "العملية اسفرت عن اعتقال زعيم العصابة الدكتور الجامعي بعد اصابته بقدمه برصاصة، فيما هرب 4 آخرين من أفراد العصابة".

واوضح ان "الدكتور الجامعي قام بالاصطدام بعجلتين في محاولة منه للهرب من القوة الامنية واعتقل بعد ذلك وضبطت عجلته ايضا".