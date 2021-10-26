الناتو يعلن تفاصيل تدريب عراقيين على مكافحة الفساد

شفق نيوز/ استعرض حلف شمال الاطلسي (الناتو)، يوم الثلاثاء، سلسلة من برامج التدريب والتعاون التي نفذها خلال الشهور الماضية، لصالح وزارة الدفاع العراقية والتي شملت التركيز على معايير النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وفي بيان على موقعه الالكتروني، اشار حلف الناتو الى انه "في شهر اغسطس/آب 2021، اختتم فريق الناتو لبناء النزاهة، بالتعاون مع بعثة الناتو في العراق، وقيادة القوة المشتركة للحلفاء في نابولي، برنامج تدريب المدربين لصالح مركز التدريب والتطوير الوزاري التابع لوزارة الدفاع العراقية".

وتابع، انه في الفترة من 23 مارس/اذار العام 2021 الى 15 يوليو/تموز العام 2021، قدم فريق مؤلف من افراد الحلف في تدريب المدربين وقيادة القوة المشتركة في نابولي، "برنامجا تدريبيا مكثفا ومخصصا لمدربي بناء النزاهة في المستقبل".

واكد البيان ان "الهدف من التدريب كان تعزيز القدرات الوطنية المرتبطة ببناء النزاهة والحكم الرشيد في قطاع الدفاع والامن ودعم وزارة الدفاع العراقية في جهودها لمكافحة الفساد".

ومن خلال محاضرات متعددة جرت عبر الانترنت للمشاركين في بغداد، قام المحاضرون والمتدربون باطلاق نقاشات حول قضايا مثل الفساد والمخاطر الامنية، والمعايير القانون الدولي، ودور الاخلاق وتقييم مخاطر الفساد، وفقا للبيان.

كما جرى خلال هذه المحاضرات اظهار اهتمام خاص بالمجالات الوظيفية الوزارية كالمشتريات والتدقيق الداخلي وادارة الموارد البشرية، والتي تؤدي دورا حاسما في تعزيز الاداء المؤسساتي ضد الفساد.

ونقل بيان الناتو عن مدير المديرية العامة للبرامج والميزانية حسين محمد طاهر، وهو أحد المشاركين في الدورة التدريبية، قوله إن "مدربي مركز التدريب والتطوير الوزاري التابع لوزارة الدفاع العراقية، "اظهروا التزامهم بتعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد وتقليل مخاطره بأسلوب يساهم في تحقيق الاهداف العامة لوزارة الدفاع".

وذكر البيان ان "الشركاء العراقيين تمكنوا من توسيع شبكة اتصالاتهم والتعلم من الخبرات والاداء الجيد للدول الاخرى حيث شارك ممثلون من وزارات الدفاع في ايطاليا والنروج والمملكة المتحدة (بريطانيا) في البرنامج".

وتابع البيان ان "جميع المشاركين تمكنوا من التفكير في الطبيعة المتعددة الابعاد والشاملة لبناء النزاهة واصلاحات الحكم الرشيد، مع تبادل الخبرات حول التحديات والدروس التي جرى الاستفادة منها".

وختم بيان حلف الناتو بالقول ان البرنامج التدريبي الذي تواصل لثلاثة اشهر، توج بحفل توزيع الشهادات الذي اقيم في 3 اب /اغسطس في بغداد برعاية الامين العام لوزارة الدفاع العراقية جبار ثجيل مطلك الحيدري، ومدير المركز الوزاري للتدريب والتطوير علي حسون، وممثل الامين العام عادل الفرطوسي، وقائد بعثة الناتو في العراق الفريق مايكل لوليسجارد".