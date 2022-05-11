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"الناتو" يعلن انتقال قيادة مهمته في العراق من الدنمارك الى ايطاليا

Category: أمـن

Date: 2022-05-11T16:47:25+0000
"الناتو" يعلن انتقال قيادة مهمته في العراق من الدنمارك الى ايطاليا

شفق نيوز/ اعلن حلف شمال الاطلسي (الناتو)، يوم الاربعاء، وبشكل رسمي انتقال مهمة قيادة بعثته في العراق، من الدنمارك الى ايطاليا.

وذكر حلف الناتو في بيان نشر على موقعه الرسمي، وترجمته وكالة شفق نيوز، إن اللواء جيوفاني يانوتشي من ايطاليا، تولى قيادة بعثة الناتو في العراق، بعد حفل تبديل القيادة اقيم في بغدادفي 10 ايار/ مايو العام 2022.

واشار الى ان اللواء يانوتشي يخلف الجنرال مايكل لوليسغارد من الدنمارك، الذي تولى منصبه في 6 ايار/ مايو العام 2021.

ونقل الموقع عن امين عام الحلف يانس ستولتنبرغ، اشادته بالجنرال لوليسغارد لخدماته وقيادته للمهمة ولجهوده اليومية التي بذلها من اجل ضمان تقدم المهمة الاطلسية في العراق، بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع السلطات العراقية.

كما رحب ستولتنبرغ بتولي اللواء يانوتشي رئاسة مهمة الناتو، قائلا "انن أتطلع الى العمل معه عن كثب وهو يقود انشطة بناء القدرات لدعم المؤسسات الامنية العراقية والقوات المسلحة، بناء على طلب الحكومة العراقية".

واوضح بيان الحلف، أن مهمة الناتو في العراق تم اطلاقها خلال قمة الناتو في بروكسل في تموز/ يوليو العام 2018، وذلك بناء على طلب من الحكومة العراقية.

وتابع البيان ان المهمة تأسست في بغداد في تشرين الاول/ اكتوبر العام 2018، "وهي تتضمن دورا استشاريا وغير قتالي، وهدفها بناء القدرات التي تمكن العراق من بناء مؤسسات امنية وقوات مسلحة مستديمة وشفافة وفعالة اكثر، حتى يكونوا هم قادرين بأنفسهم على تحقيق الاستقرار في بلدهم ومحاربة الارهاب ومنع عودة داعش".

واكد على ان جميع جهود بعثة الناتو في العراق تتم بموافقة الحكومة العراقية في ظل احترام كامل لسيادة العراق وسلامة اراضيه.

وختم بالقول ان "مهمة الناتو في العراق تشكل دليلا ملموسااضافيا على استعداد الناتو لمواجهة كافة التحديات التي تواجه المنطقة الاوروبية- الاطلسية، من أي اتجاه، من خلال نهج 360 درجة للامن".

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