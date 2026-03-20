"الناتو" يسحب بعثته من العراق بسبب الوضع الأمني

شفق نيوز- بغداد

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، يوم الجمعة، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سحب بعثته بشكل مؤقت من العراق وذلك على وقع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته عن مسؤولين أمنيين في قيادة العمليات المشتركة العراقية.

وقال مسؤول في القيادة إن "بعثة الناتو غادرت قاعدة يونيون (3 Union III) باستثناء عدد قليل بقي"، فيما أكد مسؤول آخر أن "الانسحاب المؤقت للبعثة لأنهم قلقون من الوضع".

وأشار إلى أن البعثة "أبلغت الحكومة العراقية قبل الانسحاب وليس هناك أي خلاف" بين الطرفين.

وتؤدي بعثة "الناتو" في العراق دوراً استشارياً للقوات العراقية، ومهمّتها غير قتالية. وتتخذ مقراً في قاعدة عسكرية عراقية في قلب بغداد، على مقربة من السفارة الأميركية التي تعرضت لهجمات عدّة بصواريخ ومسيّرات منذ بدء الحرب.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير 2026، تتعرض مناطق في العراق وإقليم كوردستان لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.