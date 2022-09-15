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الناتو: سنقدم للعراق كل ما يحتاجه في مجال الأمن السيبراني

Category: أمـن

Date: 2022-09-15T14:00:56+0000
الناتو: سنقدم للعراق كل ما يحتاجه في مجال الأمن السيبراني

شفق نيوز / تعهد قائد بعثة حلف الناتو في العراق، جيوفاني اينوتشي، بتقديم كل ما يحتاجه العراق، في مجال الأمن السيبراني.

جاء ذلك خلال استقبال مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه في بغداد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق جيوفاني اينوتشي.

واستعرض اللقاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "عمل بعثة حلف الناتو في العراق، وبحث استمرار التعاون في مجال الاستشارة والتدريب، فضلا عن مناقشة إمكانية تدريب الشرطة الاتحادية من قبل الشرطة الإيطالية الكاربنيري، وكذلك التعاون في المجال الاستخباري والأمني".

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن "العراق حريص على علاقته مع الناتو، ويسعى لأن تصل العلاقة إلى مرحلة الشراكة في مجال التدريب الأمني والاستخباري مع الأجهزة الاستخبارية".

وأشار إلى أن "العمل الأمني لا يتأثر بالوضع السياسي، وأن الوضع السياسي الداخلي في طريقه للإنفراج"، مشدد على أهمية "التأسيس لحوار الحضارات بدل صراع الحضارات".

من جانبه، أكد قائد بعثة الناتو، وفقاً للبيان، أن "الحلف سيقدم الدعم للعراق بما يحتاجه في مجال الأمن السيبراني".

وكانت بعثة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العراق، قد أكدت أمس الأربعاء، رغبتها في توسيع علاقاتها مع بغداد على الاصعدة كافة وعدم اقتصارها على الجانب العسكري والأمني.

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