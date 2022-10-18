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الناتو: جهاز مكافحة الإرهاب العراقي غير قواعد اللعبة في حرب المدن

Category: أمـن

Date: 2022-10-18T14:42:40+0000
الناتو: جهاز مكافحة الإرهاب العراقي غير قواعد اللعبة في حرب المدن

شفق نيوز/ أكد قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق جيوفاني اينوتشي، يوم الثلاثاء، أن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي قد غير قواعد اللعبة في الحرب مع تنظيم "داعش".

جاء ذلك خلال زيارته لرئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال اينوتشي، وفقاً للبيان أن "جهاز مكافحة الإرهاب غير قواعد اللعبة في الحرب مع داعـش بعد أن أدخل تكتيكات خاصة ومستحدثة في حرب المدن".

ورحب رئيس الجهاز بهذه الزيارة مشدداً على "ضرورة التعاون مع الجيوش وفرق العمليات الخاصة المتطورة لتبادل الخبرات والمعلومات في الجوانب التي تتعلق بمُكافحة الإرهاب والحد من الفكر المتطرف".

كما استعرض الساعدي أبرز العمليات النوعية التي قام بها الجهاز في السنتين الأخيرتين والجوائز التي حصل عليها مقاتلو العمليات الخاصة العراقية من خلال مشاركتهم في بطولة المُحارب الدولي وتمرين "الأسد المتأهب" الذي لاقى إعجاب الفرق المشاركة والتي أكد من خلال وثيقة رسمية أن الجهاز هو أفضل فريق قد أشترك بهذا التمرين.

كما وبحث الجانبان إمكانية تأسيس قوة خاصة بحرية تابعة لجهاز مُكافحة الإرهاب تختص بتنفيذ العمليات النوعية وتستند على إعداد بدني وذهني ويكون تطويرها وفق الأُسس الحديثة والسليمة التي تواكب التطور الحاصل على مستوى جيوش العالم.

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