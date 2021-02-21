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الناتو: توسيع مهامنا يكون بناءً على طلب الحكومة العراقية

Category: أمـن

Date: 2021-02-21T10:11:12+0000
الناتو: توسيع مهامنا يكون بناءً على طلب الحكومة العراقية

شفق نيوز/ أكدت بعثة حلف شمال الاطلسي "الناتو" في العراق، يوم الأحد، أن أي توسيع لمهامها سيكون بناءً على طلب الحكومة العراقية.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال استقباله، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق الركن بيير أولسن، إن "العراق حريص على التعاون مع المجتمع الدولي، وأن القوات العراقية لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال القتال، مبينا أن "تبادل الخبرات مهم لمواجهة الإرهاب والتطرف".

وأشار الأعرجي إلى أن "العراق ليس جزءاً من اي مشكلة إقليمية، بل هو جزء من الحل"، موضحا أن "العراق سيعمل على الاستفادة من خبرات الناتو، وأن تبادل الخبرات مهم، لأن داعش مازال يشكل خطرا حتى الآن".

من جانبه أكد قائد بعثة الناتو، أن "وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناءً على طلب الحكومة العراقية". وتابع، أن "بعثة الناتو تدعم العراق لمواجهة الإرهاب والتطرف".

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، يوم الخميس (18 شباط الجاري)، أن الحلف قرر زيادة تعداد أفراد بعثته في العراق بثمانية أضعاف.

وقال ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحفي عقده، في ختام اليوم الثاني من اجتماع وزراء دفاع الناتو، إن الحلف قرر زيادة تعداد بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق بثمانية أضعاف"، مبيناً أن "القرار يقضي بزيادة عدد أفراد البعثة من 500 حتى أربعة آلاف شخصاً".

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