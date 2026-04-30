المؤبد لأربعة مدانين بتجارة المخدرات في ميسان

شفق نيوز- ميسان

أصدرت محكمة جنايات ميسان، يوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد بحق أربعة مدانين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، بعد ضبط كميات كبيرة بحوزتهم.

وذكر إعلام القضاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المدانين ضُبطت بحوزتهم كمية بلغت 5 كيلوغرامات و700 غرام من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة، بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين.

وأضاف أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات.