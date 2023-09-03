المؤبد لأحد مهربي المشتقات النفطية في واسط

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات واسط، حكما بالسجن المؤبد بحق احد مهربي المشتقات النفطية قام بربط أنبوب نفطي من حقل الأحدب.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرم يقوم بنقل النفط والزيت عبر أنبوب مدفون في الأرض مربوط بحقل الأحدب وبيعها خارج المحافظة".

وأضاف أن "القوات الأمنية ألقت القبض عليه بكمين محكم، فيما صدر الحكم بحقه وفقا لإحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية /2 والمادة 6/أولا من قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية رقم 41 لسنة 2008".