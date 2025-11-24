المؤبد لمهرب وتاجر مخدرات و8 سنوات لمتهم بـ"الترويج" لإسرائيل في العراق

شفق نيوز- محافظات

أعلنت جهات رسمية وأمنية، يوم الاثنين، عن صدور أحكام قضائية بحق متهمين تضمنت السجن المؤبد لتاجر مخدرات في ميسان بعد ضبط 91 ألف حبة مخدرة، فضلا عن السجن المؤبد لمهرب مخدرات إلى السعودية في النجف، كذلك السجن لمدة ثماني سنوات في ذي قار بحق مدان بتهمة الترويج لإسرائيل.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ميسان اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة، بعد أن ضبط بحوزته 91 ألف حبة من مادة الترامال بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف المجلس، أن "الحكم صدر بحقه وفقاً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

إلى ذلك، أوضح المجلس في بيان آخر، ورد للوكالة، أن "محكمة جنايات ذي قار، أصدرت حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق مدان عن جريمة الترويج للكيان الصهيوني"، مبينا أن "المدان أقدم على الترويج لأفكار وسلوكيات الكيان الصهيوني على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشره صوراً على صفحته في الفيس بوك تؤيد وتدعم التطبيع".

وأشار إلى أن "الحكم صدر بحقه وفقاً لأحكام المادة 7 من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022 واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 2 من قانون العقوبات.

في المقابل، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "محكمة جنايات النجف أصدرت، اليوم، حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان بتهمة نقل مواد مخدرة إلى المملكة العربية السعودية عبر الأراضي العراقية بقصد الاتجار بها".

وأضاف أن "الحكم جاء استناداً إلى أحكام المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، بعد ثبوت الأدلة التي أدانته بعملية التهريب".