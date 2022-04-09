المؤبد لمدان بالانتماء لداعش كان يروم تنفيذ هجمات وسط بغداد وبعض المحافظات

شفق نيوز/ أصدرت السلطات القضائية العراقية، يوم السبت، حكماً بالمؤبد على عنصر منتمي لتنظيم داعش كان يروم تنفيذ هجمات وسط بغداد وبعض المحافظات.

وأعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط (الدائرة التحقيقية) في هيئة الحشد الشعبي، عن إحالة احد "الإرهابيين" الذي ثبت انتمائه إلى تنظيم داعش حيث كان لديه رقم احصائي (بودرة) الى السجن المؤبد.

وقالت المديرية إن "هذا الحكم جاء بعد ان تم اعتقاله في وقت سابق في عملية نوعية خاصة قام بها افراد الدائرة التحقيقية في محافظة كركوك وبعدما تم اكمال اوراقه التحقيقية وعرضها على القاضي ليبت في حكمه بالسجن المؤبد ضمن قانون مكافحة الارهاب".

وكان "الارهابي" قد انتمى إلى تنظيم داعش وشغل منصب مهم داخل التنظيم في قاطع كركوك وكان يروم لتفعيل هجمات ارهابية في وسط العاصمة بغداد وبعض المحافظات التي سيطر عليها التنظيم في وقت سابق لزعزعة الوضع الامني فيها مرة اخرى.

وقد تم نشر المصادر الخاصة بالمديرية وتكثيف الجهد الاستخباري بشكل واسع وفي عموم البلاد وعمل اتصالات مشتركة لتحديد الاهداف والمجاميع الارهابية ورصد تحركاتهم وهذا ما يمكن الدائرة التحقيقية في ملاحقة الارهابيين واعتقالهم.