"المؤبد" لـ 5 مدانين بجريمة "الدكَة العشائرية" في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً جنائيا بحق 5 مدانين بدافع ارتكابهم دگة عشائرية نتج عن جريمة قتل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن المؤبد ضد 5 مدانين نتيجة قيامهم بتنفيذ دگة عشائرية نتج عنها مقتل احد المواطنين بقضاء الفهود شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة مطلع العام الحالي 2023".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادتين الثانية والرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005".