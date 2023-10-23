المؤبد لـ"أخطر" مستوردي المخدرات في العراق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان حكماً بالسجن المؤبد بحق "أخطر" تجار المخدرات في المحافظة كان يقوم باستيراد المواد المخدرة (الكرستال والترياك) من خارج البلاد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "المدان اعترف بقيامه بإدخال المواد المخدرة من خارج البلاد لبيعها وتوزيعها داخل العراق منذ عام 2018".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر وفقا لأحكام المادة 27/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وعلى صعيد اخر، أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق اثنين عن جريمة الاتجار بالقطع الأثرية في بغداد ضبطت بحوزتهما (418) قطعة اثرية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المتهم الاول القي القبض عليه في منطقة الاعظمية وبحوزته (168) قطعة اثرية، فيما القي القبض على المتهم الثاني في منطقة الاسكان وبحوزته (250) قطعة اثرية تضم مسكوكات معدنية مختلفة الاحجام تعود لفترات تاريخية مختلفة".

وأضاف أن "الحكمين بحقهما يأتيان استناداً لإحكام المادة 44 / الشق الاول من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".