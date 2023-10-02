المؤبد لعنصرين بداعش اشتركا بخطف مواطن والهجوم ضد القوات الامنية في بيجي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكمين بالسجن المؤبد بحق ارهابيين اثنين عن جريمة الانتماء لتنظيم داعش والاشتراك في هجوم مسلح ضد القوات الامنية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرم الأول قام بالانتماء إلى عصابات داعش الارهابية وترديد البيعة وحمل السلاح والعمل معهم في جمع الزكاة والاشتراك في خطف احد المواطنين في قضاء بيجي".

وأضاف أن "المجرم الثاني اشترك بعمليات هجوم مسلح على القوات الامنية المتواجدة في قضاء ومصفى بيجي عام 2015".

وأشار إلى أن "الحكمين بحقهما يأتيان استنادًا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وفي السياق، أصدرت محكمة جنايات الرصافة وكركوك احكاما بالسجن المؤبد بحق ثلاثة أشخاص عن جريمة الاتجار والترويج للمواد المخدرة، وحكما أخر بالسجن لمدة ست سنوات في قضية المتاجرة بمادة الـ (كرستال).

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمين بالسجن المؤبد بحق متهمين اثنين احدهما كان يقوم بتأمين إحضار المواد المخدرة من محافظات الجنوب إلى بغداد، فيما يقوم الشخص الثاني بالشراء والترويج لها، لافتا أنه ضبط بحوزة الأول (22) كغم من مادة الكرستال المخدرة".

واضاف أن "المحكمة نفسها حكمت على متهم ثالث بالسجن لمدة ست سنوات بحوزته (30) غم مع بايب زجاجي مهشم".

وفي السياق نفسه أصدرت محكمة جنايات كركوك حكما بالسجن المؤبد على تاجر مخدرات ضبط بحوزته واحد كيلو غرام و(19) غم وتسعمائة ملغرام من مادة (المثيل امفيتامين) مع اركيلة الكترونية موصولة بأنبوب بلاستيكي وميزان الكتروني".

وأضاف أن "الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".