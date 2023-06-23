المؤبد لضابط قتل مواطنة والسجن 10 سنوات لرجل وابنة أخيه لارتكابهما زنا المحارم جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، أن محكمة جنايات ذي قار جنوبي العراق أصدرت ثلاثة أحكام بحق ضابط في جهاز الأمن الوطني لقتله مواطنة، ورجل وابنة اخيه لارتكابهما زنا المحارم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة اصدرت حكماً بالسجن المؤبد ضد ضابط في الأمن الوطني يعمل في محافظة نينوى بعد ادانته بقتل مواطنة نتيجة اشتراكه بنزاع عشائري في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار في العام 2021.

وأضاف أن قرار الحكم صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وفي قضية أخرى قال المصدر نفسه، إن محكمة جنايات ذي قار حكمت ضد شخص وبنت شقيقه المتزوجة بالسجن لمدة 10 سنوات لكل واحد منهما بعدما تمت إدانتهما بارتكاب الفعل الجنسي (زنا المحارم).

ووفقا للمصدر فقد صدر قرار الحكم استناداً لأحكام المادة 393 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وتشير المعلومات إلى أن هذا الشخص الذي مارس زنا المحارم مع ابنة شقيقه كان على علاقة حميمة بها قبل أن تتزوج فهي يتيمة الأبوين، وهو لم يكن مقتدراً على الزواج لضعف حالته المادية.

ومؤخرا شك زوج المرأة بأنها على علاقة محرمة مع عمّها ليقوم بإبلاغ السلطات الأمنية بذلك بعد ضبطهما بوضع مخل، وبعد خضوعهما للتحقيقات المستمرة أقرا بذنبهما، بحسب المعلومات ذاتها.