المؤبد لشخصين يتاجران بالمواد المخدرة في كركوك

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات كركوك حكمين بالسجن المؤبد بحق شخصين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان الاول ضبطت بحوزته على (1،065) واحد كيلو غرام وخمسة وستين غراماً من مادتي الميثيل امفيتامين والترامادول المخدرتين، فيما ضبطت بحوزة الثاني على (810) غرامات من مادة الميثيل امفيتامين المخدرة".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت الحكمين استنادا لإحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".