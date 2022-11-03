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المؤبد لداعشي ينتمي لـ"ولاية كركوك" قام بتفخيخ وتدريع 20 سيارة

Category: أمـن

Date: 2022-11-03T10:18:48+0000
المؤبد لداعشي ينتمي لـ"ولاية كركوك" قام بتفخيخ وتدريع 20 سيارة

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، حكما بالسجن المؤبد ضد عنصر بتنظيم داعش تم اعتقاله في وقت سابق من قبل الحشد الشعبي.

وكان المدان ينتمي الى ما يسمى “ولاية كركوك” الصنف العسكري والدعم اللوجستي ويقوم بتزويد التنظيم بالغذاء والعتاد والأسلحة وتفخيخ وتدريع السيارات المفخخة حيث قام بتفخيخ وتدريع أكثر من (٢٠) سيارة مفخخة.

يذكر ان الإرهابي تم القاء القبض عليه سابقاً من قبل مديرية الأمن و الانضباط “التحقيقات و الأمن الوقائي” في الحشد الشعبي بعد استحصال الموافقات القضائية و بعد اكمال التحقيقات احالته الى القضاء العراقي و تم اصدار حكماً بحقه بالسجن “المؤبد”، وفقا لبيان صادر عن الحشد الشعبي.

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