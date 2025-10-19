المؤبد لداعشي احرق مواكب حسينية في كربلاء

شفق نيوز - بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الأحد، أن محكمة جنايات كربلاء، أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق ارهابي، أقدم على حرق عدد من المواكب الحسينية خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين خلال العام 2025.

وأشار بيان صادر عن المجلس إلى ضبط بحوزة المدان والذي ينتمي لتنظيم داعش، على هاتف محمول يحتوي على تسجيلات فيديو اثناء الحريق وتسجيلات صوتية واتصالات بينه وبين عناصر التنظيم خارج العراق.

ووفقا للبيان، فإن المتهم قام بتصوير نفسه داخل المواكب الحسينية بهدف إثبات تواجد داعش في مدينة كربلاء المقدسة في محاولة لترويع الزائرين وبث الرعب في نفوسهم.

هذا وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة الثانية / 1 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات، حسب مجلس القضاء الاعلى.