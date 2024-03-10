المؤبد بحق تاجري مخدرات في النجف

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف، حكمين بالسجن المؤبد بحق اثنين أُدينا جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، وفقا لما أعلنه مجلس القضاء الأعلى اليوم الاحد.

وذكر المركز الاعلامي للمجلس في بيان، أن "المدان الأول ضبط بحوزته نصف كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فيما ضبطت بحوزة الثاني مواد مخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكمين صدرا استناداً لإحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".