المؤبد بحق اربعة مدانين بجريمة استهداف مطار بغداد

شفق نيوز/ اصدرت محكمة جنايات الكرخ، يوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد بحق اربعة مدانين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ بتأريخ 28 / 1 / 2022.

يذكر ان الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وفقا لبيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى.

وتعرض مطار بغداد الدولي، في التاريخ المذكور الموافق صباح يوم الجمعة، إلى قصف بستة صواريخ على الأقل.

وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قد افادت بعدها في بيان بتضرر طائرة خارجة عن الخدمة بالقصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي.