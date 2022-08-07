سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المؤبد بحق اربعة مدانين بجريمة استهداف مطار بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-08-07T10:44:26+0000
المؤبد بحق اربعة مدانين بجريمة استهداف مطار بغداد

شفق نيوز/ اصدرت محكمة جنايات الكرخ، يوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد بحق اربعة مدانين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ بتأريخ 28 / 1 / 2022.

يذكر ان الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وفقا لبيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى.

وتعرض مطار بغداد الدولي، في التاريخ المذكور الموافق صباح يوم الجمعة، إلى قصف بستة صواريخ على الأقل.

وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قد افادت بعدها في بيان بتضرر طائرة خارجة عن الخدمة بالقصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي.

related

أمن مطار بغداد يضبط مسكوكات وتماثيل أثرية برفقة مسافر استرالي

Date: 2022-06-13 09:19:02
أمن مطار بغداد يضبط مسكوكات وتماثيل أثرية برفقة مسافر استرالي

سقوط صاروخين ضمن محيط مطار بغداد الدولي

Date: 2020-08-18 18:18:49
سقوط صاروخين ضمن محيط مطار بغداد الدولي

قاعدة فكتوريا الأمريكية بمطار بغداد تدشن منظومة دفاع جوية

Date: 2020-12-31 10:57:03
قاعدة فكتوريا الأمريكية بمطار بغداد تدشن منظومة دفاع جوية

بالصور.. حالة طوارئ بمطار بغداد بسبب "جسم غريب" قادم من إيران

Date: 2020-03-15 16:31:26
بالصور.. حالة طوارئ بمطار بغداد بسبب "جسم غريب" قادم من إيران

السلطات العراقية تعلن اصابة 6 مقاتلين بقصف بـ4 صواريخ بمحيط مطار بغداد

Date: 2019-12-09 07:58:53
السلطات العراقية تعلن اصابة 6 مقاتلين بقصف بـ4 صواريخ بمحيط مطار بغداد

صور.. احتجاج بساحة عباس بن فرناس المؤدية لمطار بغداد

Date: 2019-10-02 19:26:25
صور.. احتجاج بساحة عباس بن فرناس المؤدية لمطار بغداد

صافرات الإنذار تدوي في قاعدة "فيكتوريا" ببغداد

Date: 2021-06-11 14:07:12
صافرات الإنذار تدوي في قاعدة "فيكتوريا" ببغداد

الافراج عن مسؤول أمني بمطار بغداد بعد اختطافه ليومين

Date: 2022-01-26 16:03:33
الافراج عن مسؤول أمني بمطار بغداد بعد اختطافه ليومين