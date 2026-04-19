الموصل.. محامٍ يتهم حماية نائب سابق بالاعتداء عليه

شفق نيوز- نينوى

أفاد محامٍ في محافظة نينوى، اليوم الأحد، بتعرضه للاعتداء داخل منزل أحد أقاربه شمالي مدينة الموصل، (مركز المحافظة)، متهماً مجموعة قال إنها مرتبطة بحماية برلماني سابق بالوقوف وراء الحادثة.

وقال المحامي أحمد لقمان، في تسجيل مصور، إنه يطالب القضاء ونقابة المحامين بإنصافه، موضحاً أن الحادثة وقعت بعد خروجه من محكمة الاستئناف وتوجهه إلى منزل أبناء عمومته، حيث دخلت مجموعة إلى المنزل واعتدت عليه وعلى عدد من أقاربه، بحسب قوله.

وفي اتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، ذكر لقمان أنه كان قد تولى الدفاع عن أحد أقاربه في دعوى قضائية تتعلق بقاعة أعراس، مشيراً إلى أن الاعتداء جاء، وفق روايته، على خلفية تلك القضية.

ودعا الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة المتورطين وفق القانون.

ولم يتسنَّ لوكالة شفق نيوز الحصول على تعليق من الجهات المعنية أو الطرف الآخر بشأن ما ورد في تصريحات المحامي حتى لحظة إعداد الخبر.