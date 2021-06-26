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الموصل.. عنصران بداعش في قبضة قوات مشتركة

Category: أمـن

Date: 2021-06-26T16:10:13+0000
الموصل.. عنصران بداعش في قبضة قوات مشتركة

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، السبت، بإلقاء القبض على مقاتلين اثنين في تنظيم داعش بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة تمكنت من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية في حي المامون وتجاوزات حي المامون بالجانب الايمن لمدينة الموصل".

وأضافت أن "أحدهما (ص ا ا ل) كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى (المعسكرات العامة) و(ك ح ع م) كان يعمل فيما يسمى ( الحسبة ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأشارت إلى أن "القوة المشتركة التي قبضت عليهما من فوج طوارئ الشرطة التاسع التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية".

وأوضحت أنه تم التوصل إليهما "من خلال جمع المعلومات الاستخبارية والبحث والتحري والمتابعة المستمرة".

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