الموصل.. عناصر تابعون لفصيل مسلح يختطفون مواطناً لمنعه من حضور "مزاد علني"

شفق نيوز/ في حادثة مثيرة للقلق، تعرض مواطن للاختطاف من قبل فصيل مسلح أثناء توجهه للمشاركة في مزايدة علنية على ساحة وقوف سيارات لبلدية الموصل، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد انتهاء المزايدة، في حين أصدرت المحكمة أوامر قبض بحق المتورطين.

وقال مصدر أمني في محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر تابعين لفصيل مسلح اختطفوا مواطناً ظهر اليوم الثلاثاء، خلال توجهه لحضور مزايدة علنية في ساحة وقوف سيارات تابعة لبلدية الموصل".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "المواطن تعرض للاحتجاز من قبل عناصر مسلحة أثناء سيره بالقرب من المنطقة متوجها لبلدية الموصل في الجانب الأيسر، ولم يُفرج عنه إلا بعد انتهاء المزايدة".

وتابع المصدر: أن "الحادث وقع قبل وصول المواطن إلى بلدية الموصل، لحضور المزايدة العلنية".

وأشار المصدر إلى أن "السلطات القضائية في نينوى قد بدأت تحقيقات فورية في الحادث، وأصدرت أوامر قبض بحق المتورطين في عملية الاختطاف، كما تم تكثيف الجهود الأمنية في المنطقة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تثير القلق في صفوف المواطنين".