الموصل.. إصابات إثر خلاف عائلي أثناء مراسم دفن في وادي عقاب

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإصابة ثلاثة مدنيين بجروح بينهم اثنان بحالة خطرة، إثر خلاف عائلي حدث أثناء مراسم دفن امرأة كبيرة في السن بمقبرة وادي عقاب في الموصل مركز محافظة نينوى.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً تعمد دفع رجل مسن وإسقاط (عقاله) من رأسه في محاولة لإهانته، لكن شاباً آخر أمسك به وقام بضربه ليقوم شقيق الأول بسحب سلاح مسدس وإطلاق النار على المشيعين في الجنازة، مما تسبب بسقوط ثلاثة جرحى قبل يتمكن الحاضرين من الامساك به وسحب السلاح منه".

وأضاف المصدر، أن "الحاضرين قاموا بحجز مُطلق النار مع شقيقه الذي افتعل المشكلة، فيما نُقل الجرحى الى مستشفى الجمهوري بالجانب الأيمن من المدينة، وحالتهم مستقرة".

ولفت المصدر، إلى أن "اثنين من المصابين، استقرت الرصاصات في منطقة البطن، والثالث كان نصيبه رصاصة في ساقه".