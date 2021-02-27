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الموصل.. ذئاب تهاجم الأغنام ورعاتها وتخلّف إصابة بشرية

Category: أمـن

Date: 2021-02-27T17:07:22+0000
الموصل.. ذئاب تهاجم الأغنام ورعاتها وتخلّف إصابة بشرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم السبت، بتجدد الهجمات التي تشنها الذئاب البرية في مناطق جنوبي الموصل والمناطق الممتدة باتجاه قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "راعياً أُصيب بجروح مع خسارة عدد من الاغنام على خلفية هجوم شنته ذئاب برية على عدد من رعاة الاغنام في قرية زهيليلة الواقعة جنوبي الموصل".

وبحسب المصدر فإن "سكان القرية نجحوا في انقاذ الرعاة وقطعان الاغنام بعد ملاحقتهم للذئاب واستخدام الاسلحة الرشاشة، حيث قتلوا ذئباً وطعنوا آخر، فيما هربت بقية الذئاب".

واشار المصدر الى ان "هذا الهجوم ليس الاول وقد سبقه هجوم اخر قبل عدة ايام".

وتشهد مناطق جنوب الموصل وجنوب شرقها ظاهرة عودة الذئاب منذ عدة اشهر.

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