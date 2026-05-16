الموصل.. حملة لملاحقة "الشقاوات" تسفر عن اعتقال 8 متهمين

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في شرطة نينوى، يوم السبت، باعتقال ثمانية متهمين ضمن حملة لملاحقة ما يُعرف بـ"الشقاوات" في مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحملة أسفرت عن اعتقال سبعة متهمين في ناحية حمام العليل جنوب الموصل، وآخر في الجانب الأيمن من المدينة، بعد ظهورهم في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المتهمين ظهروا في تسجيلات وهم يدّعون الانتماء إلى مجموعات تُعرف بـ"الشقاوات"، فضلاً عن نشرهم محتوى وسلوكيات وصفها المصدر بالمنافية للعادات والتقاليد المجتمعية في الموصل، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول.