الموصل تصحو على جريمة بشعة.. أخ يقتل أخويه اثر خلافات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الجمعة، بمقتل شقيقين على يد شقيقهما بسلاح ناري نتيجة خلافات عائلية غربي مدينة الموصل مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن شقيقين اثنين قتلا ليلة أمس بإطلاق نار من قبل شقيقهم في منطقة وادي العين غربي الموصل، مبينا أن عملية القتل تمت بإطلاق نار من مسدس كان بحوزة الجاني.

وأضاف المصدر، أن قوة من الشرطة اعتقلت الجاني، وقرر القضاء توقيفه وفق المادة 406/1 ق .ع، موضحا أن التحقيقات الاولية تشير الى وجود خلافات عائلية قادت الى جريمة القتل.