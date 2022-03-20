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الموصل تشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً بالتزامن مع زيارة مرتقبة للكاظمي

Category: أمـن

Date: 2022-03-20T05:52:59+0000
الموصل تشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً بالتزامن مع زيارة مرتقبة للكاظمي

شفق نيوز/ شهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق منذ صباح اليوم الأحد إنتشاراً أمنياً كثيفاً بالتزامن مع زيارة مرتقبة إليها لوفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل افتتاح مستشفى الشفاء الذي أنشأته العتبة الحسينية في الجانب الأيمن من المدينة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن قيادة عمليات نينوى منعت دخول عجلات الحمل(كيا - شاحنات) الى الموصل حتى الساعة الرابعة عصراً فيما تنتشر المفارز في عموم المدينة على شكل مرابطات على جانبي الطرق الرئيسية.

وأما عن زيارة الوفد فقد ذكر مراسلنا أن الوفد يرأسه الكاظمي لإفتتاح المستشفى وتفقد أحوال المحافظة.

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