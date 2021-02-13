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الموصل تسجل رابع حالة انتحار في أقل من شهرين

Category: أمـن

Date: 2021-02-13T07:02:54+0000
الموصل تسجل رابع حالة انتحار في أقل من شهرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم السبت، بانتحار شاب من على الجسر الرابع في مدينة الموصل، في رابع حالة انتحار خلال أقل من شهرين سجلتها المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شاباً ألقى بنفسه من أعلى الجسر الرابع على الأرض مباشرة قرب الضفة الشرقية لنهر دجلة، من دون معرفة أسباب الانتحار لغاية الآن.

وفي الثالث من شهر شباط الجاري، أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، بأن الشرطة النهرية أنقذت مراهقاً ألقى بنفسه من فوق أحد جسور مدينة الموصل في محاولة للانتحار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مراهقاً يبلغ من العمر 15 عاماً ألقى بنفسه من الجسر الرابع في الموصل، محاولاً الانتحار غرقاً إلا أن الشرطة النهرية لحقت به خلال دقائق وانتشلته من مياه النهر قبل أن يغرق.

وأشار إلى أن هذه هي محاولة الانتحار الثانية من فوق هذا الجسر كونه أعلى جسر في مدينة الموصل.

يشار إلى أن مدينة الموصل سجلت حتى الآن أربع محاولات انتحار لشباب منذ مطلع العام الحالي، ففي 19 كانون الثاني الماضي، أفاد شهود عيان في مدينة الموصل، بإنقاذ شاب حاول الانتحار بإلقاء نفسه من فوق أعلى جسر في الموصل، قبل أن يتمكن المارة من منعه في اللحظات الأخيرة، وقبله بأسبوع أيضاً تم إنقاذ شاب من محاولة انتحار في المدينة.

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