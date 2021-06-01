الموصل.. أبرز "إرهابية" في قبضة الاستخبارات العسكرية

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على أبرز "إرهابية" داعمة لخلايا تنظيم داعش في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، أكدت تواجد احدى الارهابيات البارزات في حي القادسية بالجانب الايسر من الموصل، والتي شغلت منصب اداري بما يسمى ديوان الحسبة قبل التحرير، وتعد حاليا من ابرز الناشطات في دعم الخلايا النائمة عبر ايصال الاموال لها".

وأضافت، "تم على اثر تلك المعلومات التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى وشروع مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالاشتراك مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ بالتوجه نحو الهدف ومداهمة الدار التي تشغلها والقبض عليها".

وأشارت إلى أنها "من الارهابيات الصادر بحقهن مذكرات قبض قضائية وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".