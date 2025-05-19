الموصل.. انتشال جثة فتى وإنقاذ آخر بعد غرقهما في نهر دجلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، بأن الشرطة النهرية انتشلت جثة فتى بعد غرقه أثناء السباحة في مدينة الموصل (مركز المحافظة)، فيما تمكنت من إنقاذ صبي آخر كان برفقته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتى في الخامسة عشرة من عمره قضى غرقاً أثناء محاولته السباحة في نهر دجلة قرب منطقة حاوي الكنيسة غربي الموصل، بينما تمكّنت فرق الشرطة النهرية من إنقاذ صبي آخر كان يرافقه".

وأضاف أن "جثة الغريق تم انتشالها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي، فيما فُتح تحقيق أولي بالحادثة"، مشيراً إلى أن "الشرطة النهرية كثفت في الأيام الأخيرة من تواجدها في أماكن التنزه النهري، بسبب تكرار حوادث الغرق مع ارتفاع درجات الحرارة".