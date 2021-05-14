الموصل.. اعتقال مراهق هشم رأس قريبته الطفلة حتى الموت لسرقة اقراطها

شفق نيوز/ تمكنت شرطة مدينة الموصل في محافظة نينوى، يوم الجمعة، من اعتقال قاتل طفلة عثر على جثتها قبل يومين.

وعثر عمال صيانة عن طريق الصدفة، أمس الأول على جثة الطفلة بعد أيام من فقدانها حيث كانت مرمية في بناية متروكة بحي الاصلاح الزراعي في الموصل.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن مديرية شرطة ام الربيعين تمكنت اليوم من إلقاء القبض على قاتل الطفلة، حيث خلصت نتائج التحقيق إلى أن الجاني ابن خالتها وله من العمر 14 عاماً، قتلها بعد سرقة مصوغات ذهبية- اقراط- كانت ترتديها الطفلة.

من جهته، كشف مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، عن أن سبب وفاة الطفلة هو قيام الجاني بضرب رأس الضحية بالحائط بطريقة عنيفة حتى فارقت الحياة .