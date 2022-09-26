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الموصل.. اعتقال شخص يبتز المسؤولين عبر 11 صفحة "وهمية" على فيسبوك

Category: أمـن

Date: 2022-09-26T05:38:44+0000
الموصل.. اعتقال شخص يبتز المسؤولين عبر 11 صفحة "وهمية" على فيسبوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، اليوم الاثنين، بأن الأمن الوطني اعتقل شخصاً  يدير 11 صفحة وهمية على موقع التواصل "فيسبوك". 

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المتهم يدير هذه الصفحات من 3 هواتف محمولة ويقوم بابتزاز مديري  الدوائر والمسؤولين ورجال الأعمال للحصول على مبالغ مالية منهم، مبيناً أن بعض المسؤولين الحكوميين كانوا يتواصلون مع المتهم، حيث وجدت رسائل تحريضية مرسلة إلى صفحاته من مسؤولين متنفذين ضد مسؤولين آخرين. 

وبين المصدر أن اعتقاله جاء بناء على شكاوى قضائية قدمت بحقه من قبل مشتكين قام المتهم بتوجيه اتهامات لهم وشهر بهم في مواقع التواصل عبر الصفحات التي يمتلكها، مشيرا الى أن المعتقل يعد ثاني أكبر مبتز يُلقى القبض عليه خلال 6 أشهر من قبل جهاز الأمن الوطني.

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