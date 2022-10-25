الموصل.. اعتقال تاجر "عملة مزيفة" يوقع بضحاياه عبر "الفيسبوك"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال تاجر عملة مزيفة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، مشيرا الى أنه يمارس هذه التجارة عبر موقع التواصل "فيسبوك".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من الجريمة المنظمة وبتعاون مع المواطنين ألقت القبض على تاجر بالعملة المزورة بالجرم المشهود جنوب مدينة الموصل، مبينا ان القوة ضبطت بحوزته نحو 4000 آلاف دولار أمريكي.

وبحسب المصدر، فإن المتهم كان يشتري الاجهزة الحديثة والثمينة من مواقع التواصل، ويطلب توصيلها ويستلمها، في مناطق نائية ويقوم بتسديد المبالغ ليكتشف الضحايا بعد ذلك ان المبالغ التي قبضوها مزورة وعند البحث عنه لا يجدون دليلاً يوصلهم إليه.

ولفت الى أن المتهم أوقع بالعديد من الضحايا خلال الفترة الماضية عبر موقع فيسبوك، مشيرا الى أن اعتقاله جاء بكمين محكم.