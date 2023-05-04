الموت يزور ثلاثة نزلاء سجون في ذي قار ويخطف طالباً في ظروف غامضة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل عدة حوادث امنية في المحافظة بينها وفاة 3 نزلاء في سجون المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزيلا من اهالي الانبار ستيني العمر ومحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) دون معرفة اسباب الوفاة".

وتابع المصدر، ان "نزيلا اخر من اهالي واسط في قضاء الصويرة في الثمانينيات من عمره ومحكوم بالإعدام 3 مرات والسجن المؤبد مرة واحدة توفي أيضا داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) نتيجة اصابته بضيق تنفس، لم يفلح معها نقله للمشفى لغرض انقاذه حياته ".

واضاف المصدر، كما ان "نزيلا محكوما بالسجن 5 سنوات، وهو في الخمسينيات من عمره توفي داخل السجن، دون معرفة الأسباب"، لافتا إلى ان "السجين المتوفي محكوم وفق احكام المادة 28 مخدرات".

وفي حادث آخر، العثور على جثة طالب مدرسة يبلغ من العمر 18 عاما وعلى اثار اطلاقات نارية بواسطة سلاح (GC) داخل منزله في قضاء الدواية شمالي شرقي محافظة ذي قار.

وأضاف أن التحقيقات الاولية في الحادث تشير الى انه جنائي كون المجنى عليه تلقى ثلاث رصاصات في الوجه ".