الموت يخيّم على ناجية من الانتحار ورصاصة تنهي حياة شخص ببغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الثلاثاء، بوفاة امرأة متأثرة بجراح أصيبت بها نتيجة انتحارها في العاصمة بغداد، التي شهدت مقتل شخص بهجوم مسلح.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة متزوجة فارقت الحياة متأثرة بجراحها أصيبت بها بتاريخ 18 حزيران الجاري نتيجة إقدامها على الانتحار بالرصاص حسب ادعاء اهل زوجها داخل منزل زوجها".

واضاف ان "اشقاء وذوي المتوفية قاموا بالانتقام باسلوب الاستعراض العشائري والاطلاقات النارية على المنزل وكتابة عبارة (مطلوب دم باللون الاحمر)"، مشيراً الى ان "اهل الزوج قاموا بتقديم شكوى اصولية ضمن منطقة الشماعية".

في السياق، اشارت المصادر الى "مقتل شخص تولد 1982 بالقرب من منزله ضمن منطقة ام الكبر والغزلان شرقي العاصمة من قبل اشخاص".

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "الحادث جاء نتيجة خلافات مادية".