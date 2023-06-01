"الموبايلات والمخدرات" تطيح بمديري سجنين مركزيين في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الخميس، بأن قوة امنية اعتقلت مديري سجنين مركزيين في العراق لأسباب أمنية وإدخال ممنوعات الى السجون.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قوة أمنية اعتقلت مدير سجن العمارة المركزي وذلك لأسباب تتعلق بإدخال المخدرات داخل قاعات السجن".

وفي السياق ذاته أضاف المصدر أن "قوة امنية اخرى اعتقلت مدير سجن التاجي ببغداد، لأسباب تتعلق بخروق أمنية حصلت داخل السجن من ادخال مخدرات وهواتف نقالة".

وكان مصدر أمني أفاد، يوم أمس الاربعاء، باعتقال رجل دين معروف يشغل منصباً حكومياً بتهمة المتاجرة بالمخدرات في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "استخبارات سرية سوات ألقت القبض على المدعو أ، ج، ك تولد 1976 يسكن حي أور ويعمل معاون مدير سجن الناصرية للأحكام الخفيفة وفق المادة 28 مخدرات وتم تسليمه إلى مديرية المخابرات".

والمعتقل رجل دين معروف، وفقاً للمصدر.