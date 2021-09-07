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المنافذ تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من أنابيب الحديد

Category: أمـن

Date: 2021-09-07T19:22:21+0000
المنافذ تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من أنابيب الحديد

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الثلاثاء، إحباط دخول 175 شاحنة بأوراق مزورة الى منفذ ميناء أم قصر الشمالي جنوبي العراق.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أبطال منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنوا من ضبط وإحباط محاولة تهريب (175) شاحنة محملة بمادة أنابيب الحديد خارج الحرم الكمركي".

وأضافت "من خلال إجراءات الكشف والتدقيق في بوابة (٢٧) تبين وجود تزوير كتاب صحة تصديق شهاده منشأ الصادرة عن هياة المنافذ الحدودية في محاولة فاشلة للتهرب من دفع الغرامات".

وتابعت، "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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