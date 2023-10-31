المنافذ: القبض على سائق عراقي "خبأ مخدرات" بين مواد غذائية ومتهم بحوزته بطاقات مالية معدة للتهريب

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الثلاثاء، القبض على سائق عراقي خبأ مخدرات بين مواد غذائية في منفذ القائم.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أجهزتها في منفذ القائم الحدودي تمكنت من إلقاء القبض على سائق عجلة دفع رباعي وضبط بحوزته مادة عشبية يشتبه بأنها مخدرة بوزن (235) غراماً مخبأة بطريقة احترافية بين مواد غذائية متنوعة".

وأشار البيان إلى ان "عملية الضبط تمت من قبل مفرزة مشتركة من منتسبي مديرتنا ومركز الكمرك وشرطة الكمارك وشعبة مكافحة المخدرات". ولفت الى "تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمضبوطات إلى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

في السياق، ضبطت قوات الحدود متهماً بحوزته (44) بطاقة مصرفية معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب في مطار النجف.

وأشار الى "تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالته إلى الجهات المختصة".