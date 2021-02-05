المنافذ العراقية تخلي حاويات تضم مواد كيميائية "خطرة" تشكل تهديداً أمنياً وبيئياً

شفق نيوز/ أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، يوم الجمعة، عن إخلاء حاويات متكدسة في موانئ البصرة التي تشكل تهديداً أمنياً وبيئياً لما تحتويه من مواد كيميائية خطرة ومواد اخرى شديدة الخطورة.

وذكر بيان لإعلام الهيأة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الهيأة اللواء عمر عدنان الوائلي قام بزيارة تفقدية مفاجئة الى المنافذ الحدودية في محافظة البصرة للاطلاع ميدانيا على الإجراءات المتخذة لتطبيق نظام الاتمتة الإلكترونية وفق المنصة الإلكترونية والمنجزة من قبل ملاكات هيأة المنافذ الحدودية وإمكانية ربطها بالبوابة الإلكترونية في (ساحة الترحيب) بالتعاون مع الشركة العامة للموانئ العراقية والدوائر العاملة الأخرى".

وأوضح أن "هذه الزيارة التفقدية العاجلة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة ومتابعة اهتماماته بضرورة الشروع بالعمل بنظام الاتمتة الإلكترونية في المنافذ الحدودية لإحكام السيطرة على الإيرادات الحكومية ومنع الهدر بالمال العام وكذلك لضمان حسن الأداء في إنجاز المعاملة الكمركية".

ولفت البيان إلى أن "الوائلي أشرف على إخلاء الحاويات المتكدسة في الموانئ والعائدة إلى المؤسسات الحكومية والتي تشكل تهديداً أمنياً وبيئياً لما تحتويه من مواد كيميائية خطرة ومواد اخرى شديدة الخطورة والتي مضى على تواجدها في الموانئ سنوات عدة".

كما اطلع الوائلي بحسب البيان على "إجراءات وسياقات العمل المتخذة من قبل العاملين في المنافذ الحدودية وحثهم على بذل المزيد من العطاء للحفاظ على الإنجازات والنجاحات المتحققة لعام 2020 في ملف المنافذ الحدودية ومواكبتها للبرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي والمالي".