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الممول الرئيسي لهم.. قوة امنية تعتقل "زعيم المخربين" في الناصرية

Category: أمـن

Date: 2022-10-04T13:35:50+0000
الممول الرئيسي لهم.. قوة امنية تعتقل "زعيم المخربين" في الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار، يوم الثلاثاء، باعتقال "زعيم المخربين" و25 آخرين متورطين بأعمال الشغب التي شهدتها مدينة الناصرية ليلة أمس، فيما أكدت الحكومة المحلية أن المعتقل هو الممول الرئيسي لهم.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية مشتركة نفذت واجبات متعددة في شوارع الناصرية وداهمت عدداً من المنازل، وتمكنت من اعتقال 25 مخرباً من المتورطين بالجرم المشهود في أحداث ليلة أمس".

وبين ان "من بين المعتقلين زعيمهم المدعو (عماد قوطية)، حيث تم اعتقاله بمنطقة الشرقية وسط المحافظة وكانت يداه مبللة بمادة البنزين من تعبئة قنابل المولوتوف"، مؤكداً أن "هناك تصويراً فيديوياً للمتهم وهو يهاجم القوات الامنية بقنابل المولوتوف".

من جانبه، أكد محافظ ذي قار هادي الغزي، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان القوات الامنية ألقت القبض على "الممول الرئيسي لاعمال الشغب يوم امس بعد الحصول على مقاطع فيديو تصوره وهو يوزع اموالا ويحرص على حرق مبنى المحافظة".

وشهدت محافظة ذي قار ليلة أمس الاثنين، قيام نحو 100 شخص بحسب ما ذكرت القيادة الأمنية في المحافظة، هاجموا القوات الأمنية بالحجارة ما أسفر عن إصابة العديد منهم بجروح متفاوتة، كما قاموا بإحراق بوابة ديوان المحافظة، قبل أن تتم استعادة السيطرة على الأوضاع.

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