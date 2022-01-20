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المقر المتقدم في كركوك يعلن حصيلته الأمنية في طقس "متجمد"

Category: أمـن

Date: 2022-01-20T18:53:29+0000
المقر المتقدم في كركوك يعلن حصيلته الأمنية في طقس "متجمد"

شفق نيوز/ اعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، مساء اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على 18 مطلوباً بينهم "إرهابيان"، وضبط عدد من العبوات الناسفة والصواريخ في عمليات متفرقة.

وقال قائد المقر المتقدم الفريق الركن علي  الفريجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه رغم درجات الانجماد وتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، واصلت قوات المقر المتقدم للعمليات المشتركة عملياتها التعرضية خلال الـ٤٨ ساعة الماضية لبسط الأمن.

وبين أنه "تم "إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤ إرهاب، و16 آخرين مطلوبين وفق مواد قانونية اخرى، والعثور على ست عبوة ناسفة، وصاروخي (غراد)، واعتدة مختلفة، ومسدس (غلوك)، وضبط 14 عجلة مخالفة".

وبين ان هذه الحصيلة جاءت نتيجة 50 عملية ليلية ونهارية في مناطق متفرقة من المحافظة.

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