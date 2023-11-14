المقاومة في العراق تعلن استهدف قاعدة عسكرية بسوريا ودخول صاروخ "ذكي" للخدمة ضد إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل شيعية مسلحة، في بيان اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في "القرية الخضراء" بالعمق السوري ، بواسطة طائرة مسيرة ، أصابت هدفها بشكل مباشر.

وفي بيان ثان منسوب إلى الفصائل المسلحة كشفت فيه "وللمرة الأولى" عن دخول صاروخ ذكي قصير المدى من طراز "صارم" الخدمة" ضد إسرائيل.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في فلسطين.